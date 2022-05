16 май 2022



Новое видео DRIFT INTO BLACK



“Angel Of Doom”, новое видео DRIFT INTO BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Earthtorn“, выход которого намечен на 20 мая. https://driftintoblack.bandcamp.com/







