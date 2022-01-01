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*Новый трек гитариста METALLICA 26
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Crobot

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22 окт 2014 : 		 Новая песня CROBOT

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13 авг 2014 : 		 Новый альбом CROBOT выйдет в октбяре

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18 дек 2013 : 		 CROBOT на WIND-UP RECORDS
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|||| 22 апр 2022

Новое видео CROBOT



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Set You Free, новое видео группы CROBOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Feel This, выход которого намечен на 3 июня на Mascot Records / Mascot Label Group.

Трек-лист:

Electrified
Dizzy
Set You Free
Better Times
Golden
Without Wings
Livin’ on the Streets
Into the Fire
Dance with the Dead
Holy Ghost
Never Break Me
Staring Straight Into the Sun




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