Новое видео CROBOT



“Nothing”,новое видео группы CROBOT, доступно ниже. Этот трек взят из альбома Obsidian, выход которого запланирован на 13 сентября на Megaforce Records:



"Obsidian"

"Come Down"

"Nothing"

"From The Ground"

"Disappear"

"Metal"

"The Flood"

"Ancient Druid Crown"

"Head Of The Beast"

"White Rabbit"

"Happiness"







