сегодня



Новое видео CROBOT



“Golden”, новое видео группы CROBOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Feel This", выход которого состоялся 3 июня на Mascot Records / Mascot Label Group.



Трек-лист:



Electrified

Dizzy

Set You Free

Better Times

Golden

Without Wings

Livin’ on the Streets

Into the Fire

Dance with the Dead

Holy Ghost

Never Break Me

Staring Straight Into the Sun







