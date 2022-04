сегодня



IGGY POP и RANDY BLYTHE в новом видео ONI



"Secrets", новое видео группы ONI, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека в качестве гостей принимали участие Iggy Pop и Randy Blythe из LAMB OF GOD. Этот трек взят из нового альбома "Loathing Light", выход которого намечен на 17 июня на Ironshore Records.



Трек-лист:



01. The Lie

02. Against My Sins

03. Secrets (feat. Randy Blythe & Iggy Pop)

04. Awaken

05. War Ender (feat. City Morgue)

06. Heart To Stone

07. Battery Tomb

08. Sequence Static

09. Gasoline

10. Golden



Photo credit: Travis Shinn











