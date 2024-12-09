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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
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Oni

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Новая песня ONI



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"Realign", новая песня группы ONI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Genesis , выход которого запланирован на 24 января:

“Erase”
“Realign”
“Déjà vu”
“Walk Away”
“Control”

ONI Shares вЂњRealignвЂќ Single; Announces Genesis EP






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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9 дек 2024
gravitgroove
Жаль, что Лука Сафронов не рубит железо.
А чувак из сабжа явно не вкладывает свои килограммы в творчество.
9 дек 2024
G
GlowoErzum
Мда, а ведь когда-то я был их фанатом. EP 2019 года до сих пор периодически переслушиваю. К сожалению, в мире нет спроса на творчество, есть спрос на жвачку.

просмотров: 219

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