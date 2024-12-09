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GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
42
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
33
Новое видео DREAM THEATER
29
Новое видео AVANTASIA
24
Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США
23
все новости группы
Oni
Великобритания
Death Metal
http://www.theoniband.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/TheOniBand/
9 дек 2024
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Новая песня ONI
28 июл 2024
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10 июн 2024
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28 апр 2022
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IGGY POP и RANDY BLYTHE в новом видео ONI
29 мар 2022
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Новая песня ONI
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23 авг 2017
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Кавер-версия LINKIN PARK от ONI
19 янв 2017
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Новое видео ONI
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Новая песня ONI
"Realign", новая песня группы ONI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Genesis , выход которого запланирован на 24 января:
“Erase”
“Realign”
“Déjà vu”
“Walk Away”
“Control”
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9 дек 2024
gravitgroove
Жаль, что Лука Сафронов не рубит железо.
А чувак из сабжа явно не вкладывает свои килограммы в творчество.
9 дек 2024
G
GlowoErzum
Мда, а ведь когда-то я был их фанатом. EP 2019 года до сих пор периодически переслушиваю. К сожалению, в мире нет спроса на творчество, есть спрос на жвачку.
просмотров: 219
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
А чувак из сабжа явно не вкладывает свои килограммы в творчество.