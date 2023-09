сегодня



HOWARD JONES в новом видео ONI



"Aura" feat. Howard Jones (Light The Torch, ex-Killswitch Engage) и Josh Gilbert (Spiritbox, ex-As I Lay Dying), новое видео группы ONI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Silver Line, выходящего 13 октября:



"Silhouette"

"Spark" feat. Sueco

"Underneath My Skin" feat. Kellin Quinn (Sleeping With Sirens)

"Silence In A Room Of Lies" feat. Jared Dines

"Cyanide"

"The Dread" feat. Justin Hill (Sikth)

"Aura" feat. Howard Jones (Light The Torch) & Josh Gilbert (Spiritbox)

"Armageddon" feat. Michael Lessard (The Contortionist)

"Burns My Soul"







просмотров: 118