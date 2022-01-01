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The Rumjacks

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Новое видео THE RUMJACKS



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"What Was Your Name in the States?", новое видео THE RUMJACKS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового сплита с FLATFOOT 56.

Трек-лист:

SIDE A – THE RUMJACKS
1 Whitecaps
2 Fifth Ward Firestorm
3 What Was Your Name in the States?

SIDE B – FLATFOOT 56
1 Mud
2 Sorry
3 Trouble




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