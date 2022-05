сегодня



Новое видео THE RUMJACKS



"What Was Your Name in the States?", новое видео THE RUMJACKS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового сплита с FLATFOOT 56.



Трек-лист:



SIDE A – THE RUMJACKS

1 Whitecaps

2 Fifth Ward Firestorm

3 What Was Your Name in the States?



SIDE B – FLATFOOT 56

1 Mud

2 Sorry

3 Trouble







+0 -0



просмотров: 111