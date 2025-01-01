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Новости
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
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*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 55
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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 212
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 55
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
[= ||| все новости группы



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The Rumjacks

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4 фев 2025 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

21 янв 2025 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

4 дек 2024 : 		 Видео с текстом от THE RUMJACKS

16 ноя 2024 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

9 авг 2023 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

27 июл 2023 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

19 июл 2023 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

6 июл 2023 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

28 июн 2023 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

24 июн 2023 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

17 мар 2023 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

8 май 2022 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

17 мар 2022 : 		 Новое видео THE RUMJACKS

12 мар 2022 : 		 Видео с текстом от THE RUMJACKS

11 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THE RUMJACKS

27 янв 2022 : 		 Новое видео THE RUMJACKS
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|||| сегодня

Новое видео THE RUMJACKS



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Cold Like This [Sea Shanty Version] feat. Ken Casey, новое видео THE RUMJACKS, доступно для просмотра ниже.




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