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MASTODON расстались с гитаристом
222
Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»
30
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто...
24
KATATONIA рассталась с гитаристом
21
STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»
19
Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»
18
Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»
18
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с
по
MASTODON расстались с гитаристом
222
Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»
30
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто...
24
KATATONIA рассталась с гитаристом
21
STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»
19
все новости группы
The Rumjacks
Австралия
Folk Punk
https://therumjacks.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/therumjacks/
Facebook:
https://www.facebook.com/TheRumjacks/
18 мар 2025
:
Новое видео THE RUMJACKS
4 фев 2025
:
Новое видео THE RUMJACKS
21 янв 2025
:
Новое видео THE RUMJACKS
4 дек 2024
:
Видео с текстом от THE RUMJACKS
16 ноя 2024
:
Новое видео THE RUMJACKS
9 авг 2023
:
Новое видео THE RUMJACKS
27 июл 2023
:
Новое видео THE RUMJACKS
19 июл 2023
:
Новое видео THE RUMJACKS
6 июл 2023
:
Новое видео THE RUMJACKS
28 июн 2023
:
Новое видео THE RUMJACKS
24 июн 2023
:
Новое видео THE RUMJACKS
17 мар 2023
:
Новое видео THE RUMJACKS
8 май 2022
:
Новое видео THE RUMJACKS
17 мар 2022
:
Новое видео THE RUMJACKS
12 мар 2022
:
Видео с текстом от THE RUMJACKS
11 фев 2022
:
Видео с текстом от THE RUMJACKS
27 янв 2022
:
Новое видео THE RUMJACKS
сегодня
Новое видео THE RUMJACKS
Danny Boy, новое видео THE RUMJACKS, доступно для просмотра ниже.
https://therumjacks.com/
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просмотров: 63
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет