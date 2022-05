сегодня



Новое видео SAINT ASONIA



"Above It All", новое видео группы SAINT ASONIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Introvert", выходящего первого июля.



Трек-лист:



"Above It All"

"Better Late Than Never"

"Chew Me Up"

"So What"

"Left Behind"

"Bite The Bullet"

"Blinding Lights"







+0 -0



просмотров: 85