Новая песня SAINT ASONIA



"Wolf", новая песня группы SAINT ASONIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Extrovert", выход которого запланирован на 18 ноября на Spinefarm.



Трек-лист:



01. Devastate

02. Break The Mold

03. Over It

04. Wolf

05. Better Now

06. Chasing The Light







