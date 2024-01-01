19 фев 2024



ADAM GONTIER о переменах в SAINT ASONIA



ADAM GONTIER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему он остался один из состава SAINT ASONIA, дебютировавшего в 2015 году на фестивале Rock On The Range:



«В первоначальном составе были я, Corey Lowery [бас], Rich Beddoe [барабаны] и Mike Mushok [гитара]. И Mike Mushok все еще в группе. Так что остались мы с Mike. Corey Lowery ушел играть на гитаре в SEETHER. Думаю, в то время у нас был перерыв, а SEETHER собирались выступать, и им требовался музыкант. И все мы в некотором роде друзья; мы — это маленькая группа друзей. Так что, да, это была хорошая возможность для меня пригласить Cale [Gontier], моего двоюродного брата, в группу, чтобы он играл на басу. То же самое с [барабанщиком] Cody [Watkins]. У Rich'а были другие дела, поэтому мы пригласили Cody, и вот мы на сцене. Этот состав и есть настоящий состав. Но, да, поскольку Mike занят, он также очень занят с STAIND и прочим, так что нам приходится балансировать между группами. Сейчас он занят со STAIND, поэтому вместо Mike у нас есть Tavis Stanley, еще один наш друг и отличный гитарист».



Он заметил, что для него не было большой неожиданностью, когда Mushok отстранился от гастрольной деятельности с SAINT ASONIA, чтобы сосредоточиться на STAIND.



«Когда мы с Mike создали группу, мы говорили об этом, о шансах STAIND воссоединиться и заниматься музыкой. Так что это было вполне ожидаемо. Мы решили, что когда дойдем до точки, то обязательно преодолеем ее, и да, мы дошли до нее. Впрочем, это хорошо. Этот состав великолепен. Живое шоу просто потрясающее. Так что, да, не жалуюсь!»







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