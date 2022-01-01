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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Ice Age

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ICE AGE выпустят первый за 21 год альбом



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ICE AGE сообщили о заключении контракта с лейблом Sensory Records, на котором осенью этого года состоится выход первого за 21 год студийного альбома.

ICE AGE Signs With Sensory Records; First Album In 21 Years Due This Fall




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