Новый альбом ICE AGE выйдет весной



ICE AGE выпустят первый за более чем двадцать лет студийный альбом, получивший название Waves Of Loss And Power, десятого марта на Sensory Records:



"The Needle’s Eye"

"Riverflow"

"Perpetual Child, Part II: Forever"

"Together Now"

"All My Years"

"Float Away"

"To Say Goodbye, Part IV: Remembrance"

"To Say Goodbye, Part V: Water Child"







