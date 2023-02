сегодня



Новое видео ICE AGE



"Together Now", новое видео группы ICE AGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Waves Of Loss And Power, выходящего десятого марта на Laser’s Edge:



"The Needle’s Eye"

"Riverflow"

"Perpetual Child, Part II: Forever"

"Together Now"

"All My Years"

"Float Away"

"To Say Goodbye, Part IV: Remembrance"

"To Say Goodbye, Part V: Water Child"







