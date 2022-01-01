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*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 14
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Mnemic

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Умер бывший вокалист MNEMIC



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Гийом Бидо, участник MNEMIC с 2006 по 2013 год, умер в возрасте 44 лет.

Dirk Verbeuren: «Гийом, я пишу эти слова с разбитым сердцем. Я помню нашу первую встречу в 1999 году, как будто это было вчера. Вы пришли ко мне в мою маленькую квартиру в Нанси, протягивая фальшивую руку, которая упала на пол, когда я пожал ее, оставив меня в недоумении... Вы, без сомнения, ожидали взрывов смеха. Ваш вездесущий юмор был заразителен. Даже когда ты злился, ты был чертовски смешон. Во время записи второго альбома SCARVE ты настаивал, чтобы мы все слушали "October Rust" TYPE O NEGATIVE, когда ложились спать, вечер за вечером, пока нам с Sylvain не надоело, и мы не решили спрятать твой CD-R... Только для того, чтобы ты вытащил второй такой же диск в тот же вечер.

Ты был ярким, нонконформистским, упертым и целеустремленным артистом. Помимо этого, ты был настоящим другом. Ты без колебаний присоединился ко мне, когда я не хотел отправляться в долгую поездку по Франции (мы слушали первый альбом FANTÔMAS на повторе). На моей свадьбе в 2006 году твое присутствие и буйный характер остались в моих самых приятных воспоминаниях. Тебе было все равно, что говорят другие люди. Ты делал то, что хотел, и жил по-своему.

Мне будет ужасно не хватать тебя, мой друг... Покойся с миром».

Бывший гитарист MNEMIC Mircea Gabriel Eftemie также вспомнил Гийома, написав:

«Словами не описать, что я чувствую. Я опустошен и крайне опечален кончиной моего друга и старого участника группы Гийома Бидо.

Все, что мы пережили и над чем смеялись вместе на протяжении многих лет, безумные розыгрыши, вечеринки, драки, путешествия, борьба за успех - все это воспоминания, которые я буду лелеять вечно. Ты был уникальным человеком, мечтателем и настоящим артистом с широкой душой. Ты заставлял всех нас смеяться и коснулся наших жизней своей музыкой. Я не могу поверить, что тебя больше нет...

Мысленно я обращаюсь к его семье и многочисленным друзьям по всему миру.

Мне будет бесконечно не хватать тебя.

Покойся с миром, Гийом...»








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