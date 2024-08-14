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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 20
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*

Mnemic

*



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6 мар 2024 : 		 MNEMIC выступят в оригинальном составе

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19 апр 2012 : 		 Новый альбом MNEMIC выйдет в июне

6 апр 2012 : 		 Трек-лист нового альбома MNEMIC

13 мар 2012 : 		 Обложка и название нового альбома MNEMIC

4 дек 2011 : 		 MNEMIC начнут запись в феврале

16 апр 2011 : 		 Из MNEMIC ушел басист

7 май 2010 : 		 Новое видео MNEMIC

8 янв 2010 : 		 Новый альбом MNEMIC доступен для прослушивания

24 дек 2009 : 		 Еще один трек от MNEMIC

2 дек 2009 : 		 MNEMIC выпустят эксклюзивный iTunes-сингл

26 ноя 2009 : 		 Новая песня MNEMIC

20 ноя 2009 : 		 Детали бонус-треков MNEMIC

17 ноя 2009 : 		 Детали нового альбома MNEMIC

10 ноя 2009 : 		 Подробности о новом альбоме MNEMIC

13 окт 2009 : 		 Названия новых песен MNEMIC

25 сен 2009 : 		 MNEMIC начали запись нового альбома

5 авг 2009 : 		 MNEMIC объявили имя продюсера нового альбмоа

19 мар 2009 : 		 MNEMIC сочиняют новый материал

27 окт 2008 : 		 Гитарист MNEMIC о новом альбоме

7 апр 2008 : 		 MNEMIC начинают запись нового материала
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MNEMIC выступили в оригинальном составе



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MNEMIC выступили в оригинальном составе в рамках Dark River Festival












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14 авг 2024
father
Нихуя себе, а вот это ваще дико адово круто
14 авг 2024
gravitgroove
Тайлер Дерден снова в деле?
14 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Перся от них в школе люто, помню, как препод по гитаре принес послушать Audio Injected Soul, лицуха с буклетом, до сих пор фотки из него помню. Часто переслушиваю еще первый альбом, он очень крутой.

просмотров: 113

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