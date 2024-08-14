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Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело...
40
MASTODON выпускают кофе
28
TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»
25
BURTON C. BELL представил новое видео
21
Перезаписанный трек DARK FUNERAL
20
ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»
19
Лидер OPETH: «Я и не певец, и на гитаре не игрец»
19
Вокалист SEPULTURA об уходе барабанщика
15
Новая песня NIGHTWISH
15
Новое видео NIGHTWISH
14
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Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело...
40
MASTODON выпускают кофе
28
TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»
25
BURTON C. BELL представил новое видео
21
Перезаписанный трек DARK FUNERAL
20
все новости группы
Mnemic
Дания
Modern Metal
Modern Core
http://www.mnemic.com
Myspace:
http://www.myspace.com/mnemic
14 авг 2024
:
MNEMIC выступили в оригинальном составе
6 мар 2024
:
MNEMIC выступят в оригинальном составе
26 май 2022
:
Умер бывший вокалист MNEMIC
4 июл 2014
:
MNEMIC берут паузу
20 ноя 2013
:
MNEMIC расстались с гитаристом
18 сен 2012
:
Новое видео MNEMIC
3 май 2012
:
Новая песня MNEMIC
19 апр 2012
:
Новый альбом MNEMIC выйдет в июне
6 апр 2012
:
Трек-лист нового альбома MNEMIC
13 мар 2012
:
Обложка и название нового альбома MNEMIC
4 дек 2011
:
MNEMIC начнут запись в феврале
16 апр 2011
:
Из MNEMIC ушел басист
7 май 2010
:
Новое видео MNEMIC
8 янв 2010
:
Новый альбом MNEMIC доступен для прослушивания
24 дек 2009
:
Еще один трек от MNEMIC
2 дек 2009
:
MNEMIC выпустят эксклюзивный iTunes-сингл
26 ноя 2009
:
Новая песня MNEMIC
20 ноя 2009
:
Детали бонус-треков MNEMIC
17 ноя 2009
:
Детали нового альбома MNEMIC
10 ноя 2009
:
Подробности о новом альбоме MNEMIC
13 окт 2009
:
Названия новых песен MNEMIC
25 сен 2009
:
MNEMIC начали запись нового альбома
5 авг 2009
:
MNEMIC объявили имя продюсера нового альбмоа
19 мар 2009
:
MNEMIC сочиняют новый материал
27 окт 2008
:
Гитарист MNEMIC о новом альбоме
7 апр 2008
:
MNEMIC начинают запись нового материала
20 дек 2006
:
Трейлер нового альбома MNEMIC в сети
2 окт 2006
:
Подробности о новом альбоме MNEMIC
30 май 2006
:
Фронтмен SCARVE Guillaume Bideau перешел в MNEMIC
19 апр 2006
:
Из MNEMIC вновь ушел вокалист
24 сен 2005
:
MNEMIC и PETER TAGTGREN приступают к работе
12 сен 2005
:
MNEMIC подтвердили уход вокалиста
17 июн 2003
:
FLA сделают микс MNEMIC
сегодня
MNEMIC выступили в оригинальном составе
MNEMIC выступили в оригинальном составе в рамках Dark River Festival
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14 авг 2024
father
Нихуя себе, а вот это ваще дико адово круто
14 авг 2024
gravitgroove
Тайлер Дерден снова в деле?
14 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Перся от них в школе люто, помню, как препод по гитаре принес послушать Audio Injected Soul, лицуха с буклетом, до сих пор фотки из него помню. Часто переслушиваю еще первый альбом, он очень крутой.
просмотров: 113
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Репортажи
Конкурсы
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Рецензии
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