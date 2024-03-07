6 мар 2024



MNEMIC выступят в оригинальном составе



MNEMIC решили собраться для юбилейных концертов в составе: вокалист Michael Bøgballe, гитаристы Mircea Gabriel Eftemie и Rune Stigart, басист Tomas "Obeast" Koefoed и ударник Brian "Brylle" Rasmussen. Это будет первое выступление в таком составе с 2005 года.



Bøgballe: «Это потрясающе — снова быть рядом с ребятами и ощущать эмоции чистой радости, когда мы исполняем сет-лист 2005 года. Мы договорились друг с другом, что если мы не сможем сыграть это с убежденностью и мощью, то этого не будет. Что ж... Я уже много лет не испытывал такой всепоглощающей радости от игры. Это будет очень интересно, и я не могу дождаться, когда снова выйду на сцену с ребятами и встречусь со слушателями нашей музыки. Я все еще чувствую, что мы в долгу перед вами!»



Eftemie: «Мы рады объявить о нашем возвращении в оригинальном составе. Этого давно ждали, и нам кажется правильным снова начать играть музыку вместе. Два десятилетия назад мы выпустили материал, который, по нашему мнению, оказал большое влияние, и теперь мы хотим вновь поделиться этой музыкой вживую. Для нас это шанс получить новые впечатления, повеселиться и понять, куда нас это приведет».







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