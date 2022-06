сегодня



Новое видео LONESOME_BLUE



"Beginning Of The End", новое видео группы LONESOME_BLUE, в состав которой входят бывшая гитаристка Disqualia и Destrose Narumi и барабанщица Shinku-Horou MIZUKI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "First Utterance", выход которого намечен на 22 июня.







