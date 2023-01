Видео с текстом от LONESOME_BLUE

сегодня



LONESOME_BLUE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Body Rock", которая взята из альбома "Second To None".



Трек-лист:



“Face The Fear”

“Body Rock”

“It’s My Time!”

“Blue Like Sapphire (The Flower Of Hope)”

“Mine”

“Hide And Seek”

“Superhero”

“Aurora”

“Blind In The Chaos”

“Rising Up For Gloria”







