все новости группы







Lonesome_Blue

?

-

-





28 дек 2022 : Новое видео LONESOME_BLUE



28 дек 2022



Новое видео LONESOME_BLUE



"Face The Fear", новое видео группы LONESOME_BLUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Second To None:



“Face The Fear”

“Body Rock”

“It’s My Time!”

“Blue Like Sapphire (The Flower Of Hope)”

“Mine”

“Hide And Seek”

“Superhero”

“Aurora”

“Blind In The Chaos”

“Rising Up For Gloria”







+0 -1



просмотров: 245