сегодня



Бывшие из EXODUS и TYPE O NEGATIVE в DIEHUMANE



Группа DIEHUMANE, в состав которой входят бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt, барабанщик Sal Abruscato (TYPE O NEGATIVE, LIFE OF AGONY), вокалист Garret West, гитарист Joshua Vargas и клавишник Greg Hilligiest Jr., завершила запись 11-песенного дебюта, одним из треков которого станет «10-минутная кавер-версия».





