16 янв 2023



Новое видео DIEHUMANE



"Oblivion", новое видео группы DIEHUMANE, в состав которой входят бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt, барабанщик Sal Abruscato (TYPE O NEGATIVE, LIFE OF AGONY), вокалист Garret West, гитарист Joshua Vargas и клавишник Greg Hilligiest Jr., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Grotesque", выходящего пятого мая:



01. The Executively Dysfunctional

02. King Of Nothing (The Bruiser)

03. Standing At The Edge Of Forever

04. Shell Shock

05. The Death Knell

06. Epitaph

07. Oblivion

08. The Vanishing

09. Ghosts

10. Aphasia

11. Nevermind

12. Crossroads

13. The Descent

14. The Devil Sings

15. Sparrows

16. Skeletons

17. Stardust Blues







