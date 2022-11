сегодня



Дебют DIEHUMANE выйдет в 2023



Группа DIEHUMANE, в состав которой входят бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt, барабанщик Sal Abruscato (TYPE O NEGATIVE, LIFE OF AGONY), вокалист Garret West, гитарист Joshua Vargas и клавишник Greg Hilligiest Jr., выпустит дебютную работу, получившую название "The Grotesque", в начале 2023 года при сотрудничестве с WURMgroup и The Oracle Management.







