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Дебют DIEHUMANE выйдет в 2023
Группа DIEHUMANE, в состав которой входят бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt, барабанщик Sal Abruscato (TYPE O NEGATIVE, LIFE OF AGONY), вокалист Garret West, гитарист Joshua Vargas и клавишник Greg Hilligiest Jr., выпустит дебютную работу, получившую название "The Grotesque", в начале 2023 года при сотрудничестве с WURMgroup и The Oracle Management.
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