Новая песня SPIRITUS MORTIS



"Skoptsy", новая песня группы SPIRITUS MORTIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на 16 сентября на Svart Records:



"Puputan"



"Death’s Charioteer"



"Martyrdom Operation"



"Skoptsy"



"Khristovovery"



"Vision Of Immortality"



"Feast Of The Lord"



"Are You A Witch"







