12 июн 2023



Раритеты от SPIRITUS MORTIS



SPIRITUS MORTIS выпустят сборник раритетов, получивший название "Spiritism 2008-2017", 13 октября на Svart Records. В виниловую версию попал один концертный трек, а вариант на CD будет содержать четыре концертных композиции. Остальное — это записи, не вошедшие в альбомы того времени. Весь материал был пересведен с оригинальных мастер-лент Joona Lukala.



Трек-лист:



1. When The Wind Howled With A Human Voice

2. Waiting For The Sun

3. Black Night

4. Sunrise

5. The Ceremony Of The Stifling Air

6. Rise From Hell



Bonus LIVE tracks:



7. The Man Of Steel / Death Walking

8. Divine Wind

9. Baron Samedi







