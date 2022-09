сегодня



Новое видео SPIRITUS MORTIS



"Feast Of The Lord", новое видео группы SPIRITUS MORTIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Great Seal", выходящего 16 сентября на Svart Records.



Трек-лист:



"Puputan"

"Death’s Charioteer"

"Martyrdom Operation"

"Skoptsy"

"Khristovovery"

"Vision Of Immortality"

"Feast Of The Lord"

"Are You A Witch"







