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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Sahg

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10 июн 2022 : 		 Новое видео SAHG

14 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от SAHG

23 сен 2016 : 		 Новый альбом SAHG доступен для прослушивания

15 сен 2016 : 		 Новое видео SAHG

29 июн 2016 : 		 Новая песня SAHG

18 июн 2016 : 		 Новый альбом SAHG выйдет в сентябре

29 сен 2015 : 		 Изменения в составе SAHG

22 окт 2013 : 		 Новый альбом SAHG доступен для прослушивания

3 окт 2013 : 		 Новое видео SAHG

19 сен 2013 : 		 Новая песня SAHG

29 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SAHG

19 авг 2013 : 		 Обложка нового альбома SAHG

17 авг 2013 : 		 Новый альбом SAHG выйдет в октябре

27 апр 2013 : 		 Новая песня SAHG

11 ноя 2012 : 		 SAHG начали запись альбома

11 ноя 2011 : 		 Новая песня SAHG

3 ноя 2011 : 		 Новое видео SAHG

30 авг 2010 : 		 Новая песня SAHG

26 авг 2010 : 		 E-card от SAHG

17 авг 2010 : 		 Новая песня SAHG

8 авг 2010 : 		 Трейлер нового альбома SAHG

6 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SAHG

30 июн 2010 : 		 SAHG выпустят новый альбом в августе

17 мар 2009 : 		 SAHG объявили имя нового ударника

21 янв 2008 : 		 Доступна обложка второго альбома SAGH
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Новое видео SAHG



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Born Demon, новое видео SAHG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Born Demon", релиз которого намечен на 21 октября.




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