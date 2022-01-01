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*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 12
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
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Sahg

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Новое видео SAHG



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"House Of Worship", новое видео SAHG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Born Demon", релиз которого намечен на 21 октября.

Трек-лист:

Fall Into The Fire
House Of Worship
Born Demon
Descendants Of The Devil
Black Cross On The Moon
Evil Immortal
Salvation Damnation
Killer Spirit (From Outta Hell)
Heksedans
Destroyer Of The Earth




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