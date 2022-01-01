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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
BRUCE DICKINSON — о группис
20
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
12
ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»
12
все новости группы
Sahg
Норвегия
Stoner Metal
http://www.sahgweb.com
Myspace:
http://www.myspace.com/sahg
26 сен 2022
:
Новое видео SAHG
5 авг 2022
:
Новое видео SAHG
10 июн 2022
:
Новое видео SAHG
14 ноя 2016
:
Видео с текстом от SAHG
23 сен 2016
:
Новый альбом SAHG доступен для прослушивания
15 сен 2016
:
Новое видео SAHG
29 июн 2016
:
Новая песня SAHG
18 июн 2016
:
Новый альбом SAHG выйдет в сентябре
29 сен 2015
:
Изменения в составе SAHG
22 окт 2013
:
Новый альбом SAHG доступен для прослушивания
3 окт 2013
:
Новое видео SAHG
19 сен 2013
:
Новая песня SAHG
29 авг 2013
:
Трек-лист нового альбома SAHG
19 авг 2013
:
Обложка нового альбома SAHG
17 авг 2013
:
Новый альбом SAHG выйдет в октябре
27 апр 2013
:
Новая песня SAHG
11 ноя 2012
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SAHG начали запись альбома
11 ноя 2011
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Новая песня SAHG
3 ноя 2011
:
Новое видео SAHG
30 авг 2010
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Новая песня SAHG
26 авг 2010
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E-card от SAHG
17 авг 2010
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Новая песня SAHG
8 авг 2010
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Трейлер нового альбома SAHG
6 июл 2010
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Обложка и трек-лист нового альбома SAHG
30 июн 2010
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SAHG выпустят новый альбом в августе
17 мар 2009
:
SAHG объявили имя нового ударника
сегодня
Новое видео SAHG
"House Of Worship", новое видео SAHG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Born Demon", релиз которого намечен на 21 октября.
Трек-лист:
Fall Into The Fire
House Of Worship
Born Demon
Descendants Of The Devil
Black Cross On The Moon
Evil Immortal
Salvation Damnation
Killer Spirit (From Outta Hell)
Heksedans
Destroyer Of The Earth
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет