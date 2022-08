сегодня



Новое видео SAHG



“Fall Into The Fire”, новое видео SAHG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Born Demon", релиз которого намечен на 21 октября.



Трек-лист:



Fall Into The Fire

House Of Worship

Born Demon

Descendants Of The Devil

Black Cross On The Moon

Evil Immortal

Salvation Damnation

Killer Spirit (From Outta Hell)

Heksedans

Destroyer Of The Earth







