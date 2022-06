сегодня



Новое видео PLUSH



“Will Not Win”, новое видео группы PLUSH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Plush".



Трек-лист:



"Athena"

"Champion"

"Hate"

"Found A Way"

"I Don’t Care"

"Sober"

"Better Off Alone"

"Sorry"

"Why Do I Even Try"

"Bring Me Down"

"Don’t Say That"

"Will Not Win"

"Walk Away"







