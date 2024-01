сегодня



PLUSH выпустили новый ЕР



PLUSH выпустили новый ЕР, Find The Beautiful, включающий шесть композиций, среди которых кавер-версия хита HEART:



"Run"

"Kill The Noise"

"Find The Beautiful"

"Barracuda"

"Hope It Hurts"

"Left Behind"







