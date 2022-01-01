22 авг 2022



Перемены в PLUSH



PLUSH сообщили о том, что Brooke Colucci приняла решение покинуть состав коллектива:



«Последние два года я имела честь играть музыку с Plush для тысяч людей по всей территории США. Для меня это было воплощением мечты. Я буду бережно хранить в памяти эти моменты и благодарна за поддержку и любовь, которую я получила от всех фанатов, которых я встретила на своем пути. Я ценю каждого из вас. Мне грустно сообщить вам, что я больше не являюсь членом группы и буду работать над новым проектом. Я желаю девочкам всего самого лучшего и с нетерпением поделюсь с вами новостями о том, что я буду делать дальше. С миром и огромной любовью, Brooke».







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