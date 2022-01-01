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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 44
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Plush

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|||| 22 авг 2022

Перемены в PLUSH



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PLUSH сообщили о том, что Brooke Colucci приняла решение покинуть состав коллектива:

«Последние два года я имела честь играть музыку с Plush для тысяч людей по всей территории США. Для меня это было воплощением мечты. Я буду бережно хранить в памяти эти моменты и благодарна за поддержку и любовь, которую я получила от всех фанатов, которых я встретила на своем пути. Я ценю каждого из вас. Мне грустно сообщить вам, что я больше не являюсь членом группы и буду работать над новым проектом. Я желаю девочкам всего самого лучшего и с нетерпением поделюсь с вами новостями о том, что я буду делать дальше. С миром и огромной любовью, Brooke».

PLUSH Part Ways With Drummer BROOKE COLUCCI




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