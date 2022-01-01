Новое видео NORMA JEAN

"Call For The Blood", новое видео группы NORMA JEAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deathrattle Sing For Me", выходящего 12 августа на Solid State Records.
Трек-лист:
01. 1994
02. Call For The Blood
03. Spearmint Revolt
04. Memorial Hoard
05. Aria Obscura
06. Any%
07. Parallella
08. W W A V V E
09. A Killing Word
10. Penny Margs
11. el-roi
12. Sleep Explosion
13. Heartache
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