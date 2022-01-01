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Norma Jean

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Новое видео NORMA JEAN



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"Call For The Blood", новое видео группы NORMA JEAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deathrattle Sing For Me", выходящего 12 августа на Solid State Records.

Трек-лист:

01. 1994
02. Call For The Blood
03. Spearmint Revolt
04. Memorial Hoard
05. Aria Obscura
06. Any%
07. Parallella
08. W W A V V E
09. A Killing Word
10. Penny Margs
11. el-roi
12. Sleep Explosion
13. Heartache




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