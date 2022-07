сегодня



Новое видео NORMA JEAN



"Spearmint Revolt", новое видео группы NORMA JEAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deathrattle Sing For Me", выходящего 12 августа на Solid State Records.



Трек-лист:



01. 1994

02. Call For The Blood

03. Spearmint Revolt

04. Memorial Hoard

05. Aria Obscura

06. Any%

07. Parallella

08. W W A V V E

09. A Killing Word

10. Penny Margs

11. el-roi

12. Sleep Explosion

13. Heartache







просмотров: 165