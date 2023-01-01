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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
*Новая песня OVERKILL 17
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Norma Jean

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31 янв 2023 : 		 Новое видео NORMA JEAN

20 июл 2022 : 		 Новое видео NORMA JEAN

17 июн 2022 : 		 Новое видео NORMA JEAN

4 июн 2020 : 		 Н%$#@$ы поставили вокалиста NORMA JEAN на колени

9 авг 2019 : 		 Новое видео NORMA JEAN

23 июл 2019 : 		 Новая песня NORMA JEAN

19 июл 2019 : 		 Новый альбом NORMA JEAN выйдет в октябре

15 сен 2016 : 		 Новое видео NORMA JEAN

14 авг 2016 : 		 Новая песня NORMA JEAN

28 сен 2015 : 		 Видео полного выступления NORMA JEAN

6 авг 2013 : 		 Новое видео NORMA JEAN

2 авг 2013 : 		 Новый альбом NORMA JEAN доступен для прослушивания

18 июн 2013 : 		 Детали нового альбома NORMA JEAN

15 мар 2013 : 		 Вокалист NORMA JEAN рассказывает о новом альбоме

11 фев 2013 : 		 NORMA JEAN завершили запись альбома

31 окт 2012 : 		 NORMA JEAN начнут запись в декабре

24 ноя 2011 : 		 NORMA JEAN начнут запись в январе

3 июн 2011 : 		 Видео полного шоу NORMA JEAN

3 май 2011 : 		 Новое видео NORMA JEAN

22 июл 2010 : 		 Новое видео NORMA JEAN

10 июл 2010 : 		 Новый альбом NORMA JEAN доступен для прослушивания

26 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома NORMA JEAN

15 июн 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NORMA JEAN

26 фев 2010 : 		 NORMA JEAN начали запись альбома

6 ноя 2009 : 		 NORMA JEAN отправятся в студию в январе

17 июл 2008 : 		 NORMA JEAN: новая песня в сети
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Новое видео NORMA JEAN



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"1994", новое видео группы NORMA JEAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deathrattle Sing For Me", выпущенного в августе.




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