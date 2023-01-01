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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
57
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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
57
PANTERA отменили и в Австрии
25
BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ...
19
Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук...
17
Новая песня OVERKILL
17
все новости группы
Norma Jean
США
Metal Core
Hard Core
http://www.normajeannoise.com
Myspace:
http://www.myspace.com/normajean
Facebook:
https://www.facebook.com/normajean
31 янв 2023
:
Новое видео NORMA JEAN
20 июл 2022
:
Новое видео NORMA JEAN
17 июн 2022
:
Новое видео NORMA JEAN
4 июн 2020
:
Н%$#@$ы поставили вокалиста NORMA JEAN на колени
9 авг 2019
:
Новое видео NORMA JEAN
23 июл 2019
:
Новая песня NORMA JEAN
19 июл 2019
:
Новый альбом NORMA JEAN выйдет в октябре
15 сен 2016
:
Новое видео NORMA JEAN
14 авг 2016
:
Новая песня NORMA JEAN
28 сен 2015
:
Видео полного выступления NORMA JEAN
6 авг 2013
:
Новое видео NORMA JEAN
2 авг 2013
:
Новый альбом NORMA JEAN доступен для прослушивания
18 июн 2013
:
Детали нового альбома NORMA JEAN
15 мар 2013
:
Вокалист NORMA JEAN рассказывает о новом альбоме
11 фев 2013
:
NORMA JEAN завершили запись альбома
31 окт 2012
:
NORMA JEAN начнут запись в декабре
24 ноя 2011
:
NORMA JEAN начнут запись в январе
3 июн 2011
:
Видео полного шоу NORMA JEAN
3 май 2011
:
Новое видео NORMA JEAN
22 июл 2010
:
Новое видео NORMA JEAN
10 июл 2010
:
Новый альбом NORMA JEAN доступен для прослушивания
26 июн 2010
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Семплы нового альбома NORMA JEAN
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Обложка и трек-лист нового альбома NORMA JEAN
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6 ноя 2009
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NORMA JEAN отправятся в студию в январе
17 июл 2008
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NORMA JEAN: новая песня в сети
сегодня
Новое видео NORMA JEAN
"1994", новое видео группы NORMA JEAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deathrattle Sing For Me", выпущенного в августе.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет