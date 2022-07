сегодня



Вокалист CLASSLESS ACT — о появлении в The Stadium Tour



Derek Day в рамках недавней беседы рассказал о том, как его команда оказалась в одном туре с MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON и JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS, и какие у него ощущения от тура:



«Только отличные ощущения. Команда сцены, Live Nation были очень любезны и относились к нам как к семье. Выступать на сцене — это эйфория, смотреть на Joan Jett, MÖTLEY CRÜE, POISON и DEF LEPPARD каждый вечер — это потрясающе. Вы можете понять, почему им нужны стадионы для проведения шоу. Они фантастические и покоряют целый стадион словно по команде. Все супервдохновляющие.



Это было просто незабываемое мероприятие. Это здорово, потому что мы всё ещё готовимся и находимся в процессе становления. Мы пытаемся найти свой звук. Иногда случаются погодные задержки, и тогда двери открываются чуть позже, и мы выходим на сцену чуть позже. Мы играли примерно для четырёх или пяти тысяч слушателей, один раз мы играли перед семью тысячами восемьюстами, а на одном концерте мы играли перед двадцатью одной тысячей на первой песне, прямо с самого начала. Это был сумасшедший вихрь эмоций и энергии. Несмотря ни на что, мы не можем поверить в то, что можем выйти на такую сцену. Это огромная площадка для выступлений. Мы можем веселиться и отрываться».



Затем он рассказал о переходе от выступлений в клубах к выступлениям на огромных стадионах, где CLASSLESS ACT пришлось учиться тому, как вести себя на таких огромных площадках:



«На клубных концертах мы наступаем друг другу на пятки — буквальным образом сталкиваемся друг с другом и ударяемся друг о друга. Мы очень хотели получить больше пространства для передвижения. Теперь, когда оно у нас есть, мы не знаем, что с ним делать. Мы понимаем, но мы всё ещё учимся. Это невероятно. Я знаю, что стадионы печально известны тем, что там странные живые миксы, но это лучший звук, который у нас был до сих пор. Мы хотим, чтобы именно таким было звучание наших песен — звучание масштабное, много ударных, много вокала, много энергии. Это всё, о чём мы когда-либо мечтали. Это десятикратно улучшает нашу игру и саунд».



Фронтмена также спросили, была ли у CLASSLESS ACT возможность пообщаться с хедлайнерами — группами, которые более чем в два раза старше их.



«В первый день Bret [POISON] встретил нас самым теплым образом. Он дал нам отличный совет, как сохранить самообладание, если мы почувствуем себя потерянными. Он повторял снова и снова: "Если вам что-то понадобится, пожалуйста, приходите к моей команде или ко мне. Мы позаботимся о вас". Техники по гитаре и барабанам MÖTLEY CRÜE постоянно напоминали нам: "Если вам что-нибудь понадобится, дайте нам знать". К нам относились как к членам семьи. Мы немного поговорили с Joan и C.C. DeVille [POISON] в кейтеринге. Мы поговорили с этими людьми; они очень милые и пожелали нам удачи и похвалили наше выступление. Мы столкнулись с Nikki Sixx'ом [MÖTLEY CRÜE]. Он был очень мил и предложил нам свою помощь. Было приятно пообщаться с этими людьми».



Затем он также высказал свои мысли по поводу продолжающихся дебатов о том, «мёртв ли рок-н-ролл»":



«Я родом из Лос-Анджелеса. Там очень много рок-н-ролльных групп. Я всегда шучу: "Население Лос-Анджелеса составляет около трёх миллионов человек. Два с половиной миллиона состоят в рок-н-ролльных группах [смеётся]. Рок-н-ролл ещё не умер. Он пытается выйти в свет. Мы одна из тех групп, которым повезло оказаться в нужном месте и в нужное время. Но если вы думаете, что он мёртв, то это прекрасный зомбированный монстр, который сильнее, чем когда-либо, и его не остановить!»







