DMC в новом видео CLASSLESS ACT



"Storm Before The Calm" feat. Darryl “DMC” McDaniels, новое видео группы CLASSLESS ACT, доступно для просмотра ниже.



«Это было прекрасное сотрудничество, демонстрирующее мощный потенциал музыки, как когда в "Walk This Way" Steven Tyler взял микрофонную стойку и разрушил стену, разделявшую нас. Даже по сей день люди говорят об этом. Я думаю, что и эта песня будет очень мотивирующей и вдохновляющей для всех поколений», — говорит DMC о сотрудничестве, которое приурочено к годовщине дебютного альбома Classless Act "Welcome To The Show", вышедшего 24 июня 2022 года на Better Noise Music и положившего начало грандиозному прорыву группы из Лос-Анджелеса.







