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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 36
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 15
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Classless Act

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DMC в новом видео CLASSLESS ACT



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"Storm Before The Calm" feat. Darryl “DMC” McDaniels, новое видео группы CLASSLESS ACT, доступно для просмотра ниже.

«Это было прекрасное сотрудничество, демонстрирующее мощный потенциал музыки, как когда в "Walk This Way" Steven Tyler взял микрофонную стойку и разрушил стену, разделявшую нас. Даже по сей день люди говорят об этом. Я думаю, что и эта песня будет очень мотивирующей и вдохновляющей для всех поколений», — говорит DMC о сотрудничестве, которое приурочено к годовщине дебютного альбома Classless Act "Welcome To The Show", вышедшего 24 июня 2022 года на Better Noise Music и положившего начало грандиозному прорыву группы из Лос-Анджелеса.

CLASSLESS ACT Releases New Version Of вЂњStorm Before The CalmвЂќ Featuring DMC Of RUN DMC




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