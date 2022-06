24 июн 2022



Новое видео CLASSLESS ACT



“Time To Bleed”, новое видео CLASSLESS ACT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 24 июня альбома Welcome To The Show:



Classless Act (feat. Vince Neil of Motley Crue)

This Is For You (feat. Justin Hawkins)

Time To Bleed

On My Phone

All That We Are

Made In Hell

Storm Before The Calm

Haunting Love

Walking Contradiction

Give It To Me

Circles

Thoughts From A Dying Man







просмотров: 73