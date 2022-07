сегодня



Вокалист SWALLOW THE SUN в новом треке MMXX



"This Breath Is Not My Breath", новая песня группы MMXX, в состав которой входят Andrea Chiodetti (ex-The Foreshadowing), Jesse Haff (Daylight Dies и Gökböri) и Egan O'Rourke (Daylight Dies), доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека в качестве специального гостя принимал участие ikko Kotamäki (Swallow The Sun).



Среди тех, кто записывал партии вокала для альбома, были Dan Swanö из Edge Of Sanity и Nightingale, Yann Ligner из Klone, Mick Moss из Antimatter и Sleeping Pulse, Aaron Stainthorpe из My Dying Bride, Mikko Kotamäki из Swallow the Sun, Carmelo Orlando из Novembre, Marco Benevento из The Foreshadowing, Chris Cannella из Autumns End и Egan O'Rourke из Daylight Dies.







+0 -0



просмотров: 50