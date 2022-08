сегодня



Музыканты MY DYING BRIDE, EDGE OF SANITY, SWALLOW THE SUN на новом альбоме MMXX



Группа MMXX, в состав которой входят Andrea Chiodetti (ex-The Foreshadowing), Jesse Haff (Daylight Dies и Gökböri) и Egan O'Rourke (Daylight Dies), выпустит дебютную работу, получившую название "Sacred Cargo", одиннадцатого ноября на Candlelight Records.



Трек-лист:



"This Breath Is Not My Breath" (Feat. Mikko Kotamäki)

"Perdition Mirror" (Feat. Mick Moss)

"The New Forgotten Ones" (Feat. Yann Ligner)

"Faint Flickering Light")

"The Tower" (Feat. Mick Moss)

"Unavailing" (Feat. Marco Benevento, Chris Cannella)

"Der Nukleus" (Feat. Carmelo Orlando)

"Sacred Cargo" (Feat. Aaron Stainthorpe)

"Espirare"

"Shadow Haven" (Feat. Dan Swano)







