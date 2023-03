сегодня



Mick Moss в новой песне MMXX



Группа MMXX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Alone" feat. Mick Moss (Antimatter, Sleeping Pulse). Этот трек взят из нового ЕР The Next Wave, выход которого намечен на 14 апреля на Candlelight. В ЕР также войдут "Isolation" fea. Mikko Kotamäki (Swallow the Sun) и "Echoes" feat. Alicia Nurho.







