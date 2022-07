сегодня



MAGNUS ROSÉN BAND запишут свою версию песни HAMMERFALL



MAGNUS ROSÉN опубликовал следующее сообщение:



«Я благодарю HammerFall и всех поклонников за мои 10 лет с группой — c 1997 по 2007-й. Я снимаю шляпу за это время. Поэтому что может быть лучше для празднования этого момента, чем песня HammerFall на новом альбоме?»



Новый альбом под названием "It's Time To Rock The World Again" будет включать 12 песен плюс 5 бонус-треков. По словам музыканта, альбом будет «фейерверком разнообразия из моего пути по музыкальной жизни с 60-х годов до сегодняшнего дня».



«Всё обозначено в перспективе хард-рока и этих чудесных рок-названий, которые подчёркивают данный музыкальный стиль. Есть много оттенков, скрытых в структурах песен, которые можно более или менее узнать из истории рока. Мы также чествуем группы и исполнителей, которые вдохновили нас на создание музыки с помощью некоторых риффов, мелодий, эмоций, песен или соло в новом материале, а также в нескольких старых песнях — Gary Moore'a, Scorpions, Beatles, Rolling Stones, Bon Jovi, Metallica, AC/DC, ABBA, Deep Purple, Jimi Hendrix'a и многих других. Как новые песни, так и свежие интерпретации нескольких старых рок-песен — этого вы и вправе ожидать от новой пластинки».



В записи материала принимали участие:



Fabio Buitvidas — барабаны;

Raphael Mattos — гитара;

Mikael Erlandsson — клавишные и вокал;

Janne Schaffer — гитара;

Tony Martin — вокал;

Zenny Gram — вокал;

George Keczan — клавишные и пианино;

Chitral Somapala — вокал;

Jonas Hansson — гитара;

Stefan Blomquist — клавишные, пианино;

Elsa Li Jones — вокал;

Eric Galdyanz — вокал;

Ivan Martin's — вокал;

Jörgen Alnevall — вокал;

Magnus Rosén — бас.







