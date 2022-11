сегодня



MAGNUS ROSÉN выпускает новую книгу



В феврале следующего года MAGNUS ROSÉN представит новую книгу "The Base In My Heart", которая пока доступна только на шведском языке. Это автобиография о жизни музыканта, в которой он рассказывает о путешествиях по миру не только в составе группы HAMMERFALL, но и в качестве сольного исполнителя. В частности вы сможете узнать, как он стал послом Jute. Когда он играл в Ла-Пасе (Боливия), на высоте 4200 метров над уровнем моря, где из-за разреженного воздуха ему пришлось воспользоваться кислородом. Или о том, как он участвовал в блюзовом фестивале в Гималаях и попал на первую полосу газеты Himalaya Daily News со словом «успех» в заголовке.







