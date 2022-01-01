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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 57
*Умер Дэн Маккаферти 48
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Magnus Rosén

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10 ноя 2022 : 		 MAGNUS ROSÉN выпускает новую книгу

7 июл 2022 : 		 MAGNUS ROSÉN BAND запишут свою версию песни HAMMERFALL

1 апр 2021 : 		 MAGNUS ROSÉN завершил запись

10 фев 2020 : 		 Tony Martin на новом альбоме MAGNUS ROSÉN

10 июн 2016 : 		 Бывшие музыканты BLACK SABBATH, YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме MAGNUS ROSÉN

31 май 2016 : 		 Сольный альбом MAGNUS ROSÉN выйдет в этом году

5 май 2016 : 		 MAGNUS ROSÉN исполняет тему из Игры Престолов

12 апр 2016 : 		 MAGNUS ROSÉN выступил в Бангладеше

7 май 2015 : 		 MAGNUS ROSÉN выпускает сингл

23 янв 2015 : 		 MAGNUS ROSÉN планирует запись

6 ноя 2012 : 		 MAGNUS ROSÉN отыграет шоу, где не восходит солнце!

6 июн 2011 : 		 Сольный альбом MAGNUS'a ROSEN'a выйдет в июне

25 окт 2010 : 		 Сольный альбом MAGNUS'a ROSEN'a
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|||| сегодня

MAGNUS ROSÉN выпускает новую книгу



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В феврале следующего года MAGNUS ROSÉN представит новую книгу "The Base In My Heart", которая пока доступна только на шведском языке. Это автобиография о жизни музыканта, в которой он рассказывает о путешествиях по миру не только в составе группы HAMMERFALL, но и в качестве сольного исполнителя. В частности вы сможете узнать, как он стал послом Jute. Когда он играл в Ла-Пасе (Боливия), на высоте 4200 метров над уровнем моря, где из-за разреженного воздуха ему пришлось воспользоваться кислородом. Или о том, как он участвовал в блюзовом фестивале в Гималаях и попал на первую полосу газеты Himalaya Daily News со словом «успех» в заголовке.

MAGNUS ROSГ‰N вЂ“ Former HAMMERFALL Bassist To Release New Book In February 2023




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