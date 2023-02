сегодня



Новые релизы MAGNUS ROSÉN весной этого года



MAGNUS ROSÉN сообщил о выпуске 21 апреля на X-World / Sound Pollution нового студийного альбома "It's Time To Rock The World Again", включающего 12 новых композиций и пять бонус-треков. В записи материала принимали участие:



Fabio Buitvidas - Drums

Raphael Mattos - Guitar

Mikael Erlandsson - Keyboard and vocals

Janne Schaffer - Guitar

Tony Martin - Vocals

Zenny Gram - Vocals

George Keczan - Piano and keyboard

Chitral Somapala - Vocals

Jonas Hansson - Guitar

Stefan Blomquist - Keyboard, piano

Elsa Li Jones - Vocals

Eric Galdyanz - Vocals

Ivan Martin's - Vocals

Jörgen Alnevall - Vocals

Magnus Rosén - Bass



Трек-лист:



"The World And Times"

"Glitter And Blood"

"Something"

"Circus

"Heart On Fire"

"Terminator"

"Paperplane"

"Street Fighting Man"

"Sign Of The Time"

"The Winner Takes It All"

"Dressed To Kill"

"Aint No Sunshine When She's Gone"



Сам музыкант описывает новую работу как "фейерверк разнообразия из моего путешествия по музыкальной жизни с 60-х годов до сегодняшнего дня".



Кроме того, 26 мая будет выпущен инструментальный мини-альбом Outside The Rockbox:



"Terminator"

"Glory Days"

"Ack Värmeland Du Sköna"

"Automatic Different"

"Polkka Säkijärven"

"Visa Från Utanmyra"







