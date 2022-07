все новости группы







10 июл 2022 : Новое видео ESCUELA GRIND



сегодня



Новое видео ESCUELA GRIND



"Cliffhanger", новое видео группы ESCUELA GRIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Memory Theater", выходящего 30 сентября.



Трек-лист:



"Endowed With Windows"

"My Heart, My Hands"

"Cliffhanger"

"Strange Creature"

"Faulty Blueprints"

"All Is Forgiven"

"Forced Collective Introspection"

"The Feed"

"Memory Theater"







