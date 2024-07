сегодня



Новый альбом ESCUELA GRIND выйдет осенью



ESCUELA GRIND выпустят новый альбом, получивший название Dreams On Algorithms", 18 октября на MNRK Heavy:



01. DOA

02. Always Watching You

03. Constant Passenger

04. Moral Injury

05. Concept Of God

06. Animus Multiform

07. Scorpion

08. Planned Obsolescence

09. Toothless

10. Turbulence







+0 -0



просмотров: 84