Новое видео ESCUELA GRIND



"Concept Of God", новое видео группы ESCUELA GRIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dreams On Algorithms", выходящего 18 октября на MNRK Heavy:



01. DOA

02. Always Watching You

03. Constant Passenger

04. Moral Injury

05. Concept Of God

06. Animus Multiform

07. Scorpion

08. Planned Obsolescence

09. Toothless

10. Turbulence







