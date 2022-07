13 июл 2022



Новая песня ALLEN/OLZON



"Army Of Dreamers", новая песня проекта ALLEN/OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Army Of Dreamers, выход которого запланирован на девятое сентября на Frontiers Music Srl:



"Army Of Dreamers"

"So Quiet Here"

"Out Of Nowhere"

"A Million Skies"

"Carved Into Stone"

"All Alone"

"Look At Me"

"Until It's Over"

"I Am Gone"

"Are We Really Strangers"

"Never Too Late"







